Врачи помогли сбежавшему от медведя с носом в руках охотнику

Охотник из американского города Уэстфилд, штат Пенсильвания, три года лечился после нападения гризли. Об этом сообщает WEWS-TV.

В 2016 году Ли Брук (Lee Brook) охотился в Вайоминге. Он подстрелил оленя-вапити и тащил добычу в лагерь, когда на него бросился медведь. Мужчина потерял сознание, а когда очнулся, нащупал нож и воткнул его в хищника. Поднявшись, он увидел, что на земле валяется его собственный нос. Охотник не растерялся, положил его в карман и с криками побежал прочь.

Медведь оторвал Бруку нос и верхнюю губу. В больнице мужчину на 30 дней погрузили в искусственную кому. На время лечения нос пришили к его руке. Прежде чем вернуть его на место, охотнику предстояло пережить десятки операций.

В течение следующих трех лет пластические хирурги восстанавливали изуродованное лицо мужчины, используя хрящи и ткани из различных частей его тела. Новую губу сделали из кожи с его ног, на усы пустили волосы с головы. Нос пересадили с руки на лицо лишь несколько дней назад.

После операций лицо охотника потеряло чувствительность в некоторых местах. «Я больше никогда не почувствую, как меня целует жена. Никогда, — говорит он. — Это, наверное, самое главное для меня».

В 2018 году сообщалось, что в Вайоминге медведи-гризли ранили мужчину, охотившегося на оленей-вапити с луком и стрелами. Его проводник погиб.

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