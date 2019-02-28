Американец рассказал о чудесном спасении из когтей гризли

Житель американского города Плимут, штат Миннесота, рассказал о нападении двух медведей-гризли, которое он пережил в горах на границе Вайоминга и Монтаны. Об этом сообщает KARE.

Брэд Джонсон (Brad Johnson) отправился в поход с друзьями из евангельской церкви в Плимуте. Он шел быстрее других, первым забрался на холм и оказался один на один с медведями.

«Я услышал что-то справа, посмотрел и вижу метрах в десяти от себя пару гризли, несущихся на меня во весь опор», — рассказывает Джонсон. Мужчина попытался снять предохранитель со спрея для отпугивания медведей, но ничего не получалось. Тогда он раздраженно швырнул баллончик в ближайшего зверя и промахнулся.

После этого Джонсон бросился на землю, а один из медведей стал его терзать. «Он сломал мне лопатку и порвал несколько мышц, — говорит он. — Повредил мне нерв в мизинце, потом спустился ниже, порвал трицепс и еще как-то добрался до кости там. Я увидел фонтан крови и подумал, что наверняка повреждена важная артерия».

Когда подоспели друзья, медведей уже не было. Один из путешественников стал перевязывать раны Джонсона. Тот был убежден, что умрет, и стал записывать видео с обращением к семье. Потом вся группа принялась молиться.

Им повезло: из леса появилась женщина, которая занималась бегом по горам. Она сумела быстро добраться до места, где действует мобильная связь, и позвонила в службу 9-1-1. Пострадавшего на вертолете доставили в больницу и спасли. В следующем году друзья планируют вернуться в горы на границе Вайоминга и Монтаны с семьями.

В 2018 году сообщалось, что в Вайоминге медведи-гризли ранили мужчину, охотившегося на оленей-вапити с луком и стрелами. Его проводник погиб.

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