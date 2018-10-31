Охотник с луком и стрелами чудом спасся от гризли и разгневал веганов

Американского охотника, который пережил нападение медведя-гризли, затравили веганы и противники охоты. Об этом сообщает издание New York Post.

Боб Легаса (Bob Legasa) и Грег Гибсон (Greg Gibson) столкнулись с хищниками в окрестностях города Гардинер, штат Монтана, когда охотились с луком и стрелами на оленей-вапити. Мужчины вышли из высоких зарослей полыни и увидели медведицу, весившую больше 200 килограммов, и почти взрослого медвежонка.

Они закричали изо всех сил, чтобы напугать зверей, но медведица все равно бросилась на них. «Я думал, блефует, но она не остановилась и налетела на меня со всей силы, почти как игрок в американском футболе», — рассказывает Легаса. Медведица схватила зубами его правую руку и ударила когтями по лицу.

Гибсону удалось прогнать животных струей спрея для отпугивания медведей. Попутно он опрыскал и себя, и своего спутника, из-за чего они на время лишились зрения. Несмотря на это, им удалось благополучно выбраться из леса.

Когда СМИ сообщили о происшествии, Легаса получил около 14 тысяч сообщений в Facebook, авторы которых сожалели, что он остался жив. «Жаль, что медведь не прикончил этого подонка», — написано в одном из них. «Играешь с огнем, можешь и обжечься», — говорится в другом.

Охотника обескуражила такая реакция. «Там были самые отвратительные вещи, которые можно вообразить, пожелания смерти и тому подобное, преимущественно от людей, которые против охоты, и представителей веганского сообщества», — утверждает Легаса. По его словам, он также получал письма со словами поддержки.

В сентябре сообщалось, что в Вайоминге медведи-гризли ранили охотника, охотившегося на оленей-вапити с луком и стрелами. Его проводник погиб.

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