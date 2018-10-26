Гризли бросился на канадца и продолжил погоню после выстрела в упор

Видео: J LM / YouTube

В канадском городе Белла-Кула, провинция Британская Колумбия, медведица гризли напала на мужчину, который вышел во двор своего дома. Ему удалось ранить ее и скрыться за дверью, сообщает CKWX.

Лоуренс Михалчук (Lawrence Michalchuk) утверждает, что, вернувшись из поездки, он заметил гризли, которые кружили возле его дома. Вместе с медведицей на его участок пришли три медвежонка. Чтобы отпугнуть их, мужчина сделал выстрел в воздух.

Звери побежали прочь, а он выстрелил еще раз. «Потом я закричал на медведицу, и вот тогда она опустила голову, прижала уши и бросилась в мою сторону, — рассказывает Михалчук. — Было ясно, что это довольно серьезная атака».

Канадец понял, что не успеет добежать до двери. Он решил дождаться, когда медведица приблизится, а затем выстрелить ей по ногам: это задержит ее и даст ему время спрятаться. После выстрела медведица упала, но через мгновенье поднялась и продолжила атаку.

Она подбежала и схватила зубами шлепанец мужчины. Тот укрылся под верандой, потом перемахнул через электрическую изгородь, добрался до дома и захлопнул за собой металлическую дверь. Там его встретили жена и дети, которые следили за происходящим из окна.

В 2017 году сообщалось, что канадец Джордан Коут (Jordan Cote) вежливо попросил заглянувших к нему во двор медведей уйти. В ответ хищники повернулись и зашагали прочь. Кнут поблагодарил их за содействие и выразил надежду, что им понравился его двор.

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