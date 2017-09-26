Вежливый канадец уговорил медведей уйти

Видео: Hell House / YouTube

Канадец Джордан Коут (Jordan Cote) вежливо попросил заглянувших к нему во двор медведей уйти. Он снял встречу с животными на видео и опубликовал его в интернете.

Когда Коут обнаружил у себя во дворе медведя с двумя медвежатами, он сказал им: «Ребята, я бы хотел, чтобы вы ушли. Ладно?» Услышав эти слова, хищник повернулся и зашагал прочь. Канадец поблагодарил его и добавил вдогонку: «Надеюсь, вам понравился мой двор. Желаю хорошо провести день!»

«Вот так канадцы отвечают диким зверям», — написал Коут в Facebook, намекая на распространенный в США стереотип, что жители Канады отличаются исключительной вежливостью. Пост собрал 3,7 тысячи лайков.

В августе сообщалось, что канадец ударил заглянувшего в дом медведя кулаком по морде.