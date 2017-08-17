Собака помогла прогнать медведя из туристического лагеря на Аляске

Видео: Tom Henderson / YouTube

Собака породы сибирский хаски помогла прогнать черного медведя, который забрел в лагерь туристов в лесу у базы «Эльмендорф-Ричардсон» в американском штате Аляска. Об этом сообщает UPI.

Согласно видео, которое туристы опубликовали на Youtube, медведица направлялась к лагерю с детенышами. Она заметила пса и бросилась на него, а медвежата полезли на дерево. Собака отступила, но животное последовало за ней. Шум драки привлек внимание хозяйки хаски. Женщина закричала на зверя, и медведица убежала обратно в лес.

По словам автора видео, собака не пострадала. Он утверждает, что через несколько дней после этого инцидента похожего медведя заметили и убили на военной базе.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид. Взрослая самка достигает размера 1,2-1,6 метров и весит до 230 килограммов.

В июне сообщалось, что собака прогнала черного медведя, который забрел в американский город Вудинвилл, штат Вашингтон.