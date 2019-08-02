Велосипедист отбился от гризли ножом и уехал с ужасными ранами

В Канаде велосипедист пережил нападение гризли. Об этом сообщает CTV News.

45-летний Колин Даулер (Colin Dowler) катался по удаленным лесам в провинции Британская Колумбия. Неожиданно на дорогу перед ним вышел крупный медведь и направился к нему. Мужчина пытался успокоить его словами, но хищник не слушал. Зверь подбежал к Даулеру, сбил его с велосипеда, схватил за живот и утащил в канаву.

Мужчина отчаянно пытался остановить медведя, который вгрызался в его бедро. «Я пытался отлепить его губы и рот, и тогда он укусил меня за руки», — утверждает он. Только после этого мужчина вспомнил о подарке отца — новом карманном ноже. «Я вытащил нож, открыл его и ударил медведя в шею, — говорит Даулер. — Он мгновенно меня отпустил».

Несмотря на рану, из которой хлестала кровь, медведь не спускал с человека глаз. «У меня совершенно не было уверенности, умрет ли он быстрее меня, и что вообще происходит», — рассказывает Даулер. Тем же ножом он отрезал кусок рукава, наложил жгут на ногу и пополз к велосипеду. Ему удалось вскарабкаться на него и проехать семь километров до турлагеря, где ему оказали первую помощь.

Мужчина спасся от гризли, но получил тяжелые травмы. «Если посмотреть на его спину, то там, где должна быть почка, недоставало куска величиной со стейк на косточке, и было видно такое, что людям видеть не следует», — говорит повар из турлагеря.

Даулера вертолетом доставили в больницу в Ванкувере. Пока он приходил в себя после нападения медведя, четыре сотрудника природоохранной службы провинции выследили и убили хищника.

В 2018 году сообщалось, что в Вайоминге медведи гризли ранили мужчину, охотившегося на оленей-вапити с луком и стрелами. Его проводник погиб.

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