В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку и не захотел уходить

В поселке городского типа Северо-Енисейске Красноярского края на детскую площадку забрел крупный медведь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидицу события.

«Рано утром смотрю, идет по улице косолапый, не спеша, потом сказали на детскую площадку ушел», — рассказала собеседница агентства.

Как пояснили агентству в краевом главке МВД, по сообщению местных жителей на место происшествия выехали сотрудники полиции и охотовед. Животное попытались прогнать с детской площадки, но оно начало кидаться на людей. Предупреждающие выстрелы не отпугнули медведя, поэтому пришлось применить табельное оружие и убить его.

Ранее сообщалось о ростовских полицейских, которые спасли медвежонка. Хозяева бросили его в клетке во дворе съемного дома. Соседи вызвали полицию после того, как с участка долгое время раздавался рев животного. Прибывшие на место сотрудники нашли прикованного к цепи истощенного медвежонка и в течение почти суток ухаживали за ним, кормили и поили, пока не приехали ветеринар и специалист по работе с животными.

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