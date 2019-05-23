В арктических поселках усилят «медвежьи патрули»

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России усилит развитие системы «медвежьих патрулей» в отдаленных населенных пунктах Ненецкого автономного округа (НАО). Они нужны для того, чтобы нежелательных встреч человека и животных не происходило. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Баренц-отделения WWF России.

По итогам экспедиции в несколько поселков НАО эксперты WWF России совместно с департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО подготовят программу развития сети «медвежьих патрулей» в отдаленных населенных пунктах.

В настоящее время «медвежий патруль» уже работает в поселке Амдерма с населением 350 человек. В рамках проекта шесть специально обученных инспекторов быстро реагируют на появление животных и отпугивают их от мест, где могут находиться люди.

«Если зашел медведь, то эта новость по принципу сарафанного радио разносится по поселку. Все звонят друг другу, предупреждают, но иногда мобильная связь подводит, интернет не всегда хорошо работает, особенно в окрестностях поселка», — рассказал инспектор Эдуард Давлетшин. Добровольцы посетовали, что для более эффективной работы им нужны рации, которые обеспечат более стабильную связь между инспекторами.

В поселке Усть-Кара на берегу Карского моря, в свою очередь, отмечается необходимость в модернизации системы оповещения. В поселке Варнек на острове Вайгач специалисты обсудили с местными жителями проект установки арктического жилого модуля, в котором ученые могли бы дольше вести наблюдения за полярным хищником, а государственные инспекторы — следить за соблюдением порядка.

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