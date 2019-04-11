Белые медведи начали усиленно размножаться в Якутии

В Якутии ученые обнаружили большое количество медвежьих родовых берлог в одном из основных «роддомов» медведей, что говорит о высокой репродуктивной активности животных. Об этом РИА Новости рассказали в научно-экспедиционном центре «Морские млекопитающие».

Весной члены экспедиции центра вместе госинспекторами охраны природы регионального Минэкологии обследовали около тысячи километров территории местного государственного природного заказника «Медвежьи острова» и нашли там девять родовых берлог. «По количеству следов можно говорить о не менее 14 белых медведицах, использовавших этот район для размножения. Это на 30-40 процентов превышает среднее число берлог за 11 лет наблюдений», — сообщили в центре.

Экологи отметили, что самки белого медведя приходят на острова весной в преддверии родов, здесь же они первое время растят новорожденных медвежат. Исследователи выступают за включение этого архипелага в сеть охраняемых территорий федерального уровня для сохранения популяции животного в Арктике.

В февраля на Новой Земле произошло нашествие медведей на поселок Белушья Губа. В течение 10 дней там действовал режим ЧС, в окрестностях населенного пункта постоянно находилось около 50 особей. Причиной прихода животных стали таяние льдов и находящаяся неподалеку от Белушьей Губы свалка, где звери искали корм.

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