Белые медведи прекратили оккупацию поселка на Новой Земле и ушли

Все белые медведи ушли из поселка Белушья Губа на Новой Земле и его окрестностей, сообщили ТАСС в управлении Росприроднадзора по Архангельской области.

«В поселке Белушья Губа и его окрестностях за последние сутки не было замечено ни одного медведя. Близ других населенных пунктов животных стало намного меньше, чем на прошлой неделе», — доложили в ведомстве.

Территорию продолжают патрулировать ученые, силовики, военные и местные чиновники. Решается вопрос, стоит ли ставить на животных датчики, чтобы отслеживать их передвижение.

Как ранее сообщал ТАСС, глава администрации городского округа Новая Земля Жиганша Мусин уточнил, что звери ушли после появления льда, а также благодаря работе группы, которая отгоняла медведей от жилья.

С 9 по 19 февраля на архипелаге действовал режим ЧС из-за нашествия белых медведей. В районе поселка Белушья Губа находилось около 50 особей, на его территории постоянно пребывало до 10 хищников. Местные жители боялись выходить из дома, территория патрулировалась, для доставки военных и рабочих до работы запустили специальный транспорт. Для решения проблемы на Новую Землю прибыли ученые и специалисты Росприроднадзора. Рассматривалась возможность временно усыпить животных и вывезти их на расстояние 100-200 километров от поселка.

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