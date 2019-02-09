В России произошло нашествие белых медведей

На архипелаге Новая Земля объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Архангельской области.

Большое скопление животных около домов начали замечать с конца прошлого года. Например, в районе поселка Белушья Губа заметили более 50 животных, а постоянно на его территории находятся от шести до десяти медведей. «Люди напуганы, боятся выходить из дома, нарушается режим повседневной деятельности, родители опасаются отпускать детей в школы и детские сады», — рассказала заместитель главы администрации Александра Минаева.

Некоторые меры безопасности на архипелаге уже приняли: в местах прогулок детей установлены дополнительные ограждения, территория патрулируется, а военных и работников к местам службы доставляют специальным транспортом. Однако это не принесло ожидаемого эффекта.

«Убедившись в безопасности, медведи уже не реагируют на светошумовые сигналы, на попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак», — уточнили в правительстве. Разрешение на отстрел агрессивных особей не давалось, животные занесены в Красную книгу.

Для оценки ситуации на архипелаг отправят специалистов, они рассчитывают, что животных получится прогнать. «Если же весь комплекс мер по отпугиванию не поможет решить конфликтную ситуацию, отстрел животных может стать единственной и вынужденной мерой для обеспечения безопасности», — констатировали в сообщении. По словам главы муниципального образования, такого массового нашествия белых медведей на архипелаге еще не было.

Новая Земля — архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, входит в Архангельскую область России в качестве его административного района. Для въезда на эту территорию необходим специальный пропуск.

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