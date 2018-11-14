На Земле Франца-Иосифа и Новой Земле появятся научно-туристические базы

Для привлечения туристов на архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля национальный парк «Русская Арктика» (Архангельская область) планирует создать там сеть научно-туристических стационаров. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель губернатора Поморья по развитию Арктики Левит Лев.

«Это будут базы, многофункциональные арктические комплексы (МАК), где может проживать 50 человек – ученые, инспекторы нацпарка. Один комплекс предполагается расположить на острове Хейса Земли Франца-Иосифа, второй – на мысе Желания архипелага Новая Земля, тоже входящего в состав нацпарка», – рассказал Лев.

Помимо жилого комплекса на 50 человек в составе каждого МАК будут хозяйственные помещения, склад ГСМ, вертолетная площадка и будка управления полетами. Первое время транспортное сообщение с базами будет проходить через Диксон или Сабетту. В будущем на острове Земля Александры может появиться аэропорт.

Чиновник добавил, что проект позволит революционным образом поменять ситуацию с туризмом на Земле Франца-Иосифа. В первую очередь направление привлечет путешественников из Китая, на которых приходится треть туристического потока региона. За ними следуют туристы из Германии, Швейцарии и США. Всего нацпарк ежегодно посещают более тысячи человек.

В конце октября в Ростуризме была создана рабочая группа по развитию туризма в арктической зоне на национальном и международном рынках. Совещательный орган займется проработкой вопроса по созданию туристской инфраструктуры в Арктике. До этого о намерении развивать арктический туризм заявили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Компания собиралась построить несколько десятков круизных ледоколов.

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