Финансирование исследований в Арктике и Антарктике увеличится

Финансирование исследований в арктическом и антарктическом регионах в 2019-2021 годах планируется увеличить на миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Сергея Кузьмина.

«Увеличивается экспедиционная активность, в том числе уже в регионах Арктики и Антарктики, дополнительные средства выделяются на трехлетку — свыше одного миллиарда», — сказал Кузьмин на общем совещании руководителей вузов и научно-исследовательских институтов в Санкт-Петербурге. Он отметил, что указанная сумма уже заложена в проекте бюджета.

По данным замминистра, рост затрат на проведение арктических научных исследований составит 1,05 миллиарда рублей. Еще около 1,14 миллиарда будет потрачено за три года на содержание научного флота.

В конце октября стало известно, что Ростуризм создал рабочую группу по созданию туристской инфраструктуры в арктической зоне. До этого социальные проекты.

В начале октября о намерении развивать арктический туризм заявили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заявляли, что собираются построить несколько десятков круизных ледоколов, которые можно будет использовать в том числе в научных целях.

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