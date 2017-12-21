Сеть радаров поможет изучить ионосферу над Арктикой

Ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса РАН в Восточной Сибири создадут сеть радаров для исследования ионосферы (слоя атмосферы) над Арктикой. Об этом сообщил на заседании президиума заместитель директора института по науке Сергей Олемской, передает ТАСС.

«Они [радары] направлены на изучение ионосферы в Арктическом регионе. Именно там наиболее эффективно проявляются солнечно-земные связи, эти процессы — как раз в области Арктики. По проекту будет создано четыре таких радара, и этот пробел на территории России будет закрыт», — пояснил Олемской.

Ученый добавил, что радары входят в строительство первой очереди гелиогеофизического комплекса, которое началось в 2014 году. Сроки завершения работы над радарами он не уточнил.

По данным агентства, с помощью установок комплекса ученые будут получать новую информацию о процессах на Солнце, в космосе и атмосфере Земли. Проект планировалось завершить в 2020 году, но сроки реализации несколько раз переносились.

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