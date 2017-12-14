Путин предрек обогащение страны за счет Арктики

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которую транслировал «Первый канал», рассказал о планах по освоению Крайнего Севера.

«Я говорил и хочу еще раз повторить, перефразировать великого Ломоносова, когда он говорил, что богатство России будет прирастать Сибирью. Теперь богатство России должно прирастать Арктикой», — отметил глава государства. В Заполярье, пояснил Путин, находятся основные российские запасы минерального сырья.

Однако промышленное развитие региона должно, по его словам, сочетаться с заботой о природе и коренном населении: «нельзя нарушать их традиционных хозяйственных интересов». А если подобное все же происходит, то следует принимать меры по возмещению причиненного вреда.

По словам Владимира Путина, активность России на Севере, кроме прочего, напомнила зарубежным партнерам о том, где находятся ее рубежи.

«Я был на Земле Франца-Иосифа, там несколько лет назад иностранные экскурсоводы, когда водили иностранные группы, говорили: это острова, которые совсем недавно принадлежали России, — пояснил президент. — Они как‑то подзабыли, что это, вообще, российские острова, но теперь мы им напомнили, и все там в порядке».

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