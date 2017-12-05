Вредных выбросов в воздухе Норильска стало меньше на треть

Объем вредных выбросов в Норильске уменьшился более чем на треть, сообщил генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма их беседы опубликована на сайте Кремля.

«Мы кардинально улучшили обстановку на Кольском полуострове, где радикально снизили выбросы вредных веществ в атмосферу на норвежской границе, мы на 35 процентов уменьшили выбросы в черте города Норильска», — рассказал Потанин, отметив, что к 2023 году планируется снизить объем выбросов диоксида серы в Норильске на 75 процентов.

По словам главы «Норникеля», компании удалось уйти от «технологий ненадежных или непроверенных и подверженных санкционному риску, перейти на доступные, в том числе отечественные технологии». Потанин уточнил, что экологическая программа обошлась ГМК в 150 миллиардов рублей. «Мы уверены, что это все окупится сторицей с точки зрения того, что людям дышать будет нормально в городе», — подчеркнул он.

Потанин добавил, что за последние несколько лет в регионе реализуется программа по улучшению качества жизни местного населения. Так, недавно в Норильске появился широкополостный интернет, также были построены новые детские сады.