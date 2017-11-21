Экологи посоветовали уральцам не спасаться от радиации

Жителям Урала, где было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106, уже поздно спасаться от радиации. Такое мнение в беседе с Znak.com высказал специалист по радиации экологической организации Greenpeace Рашид Алиев.

«Поскольку выброс произошел в сентябре, то вся опасность была тогда. Теперь стоит вопрос о том, чтобы узнать, что именно и где конкретно произошло, чтобы быть готовыми к новым выбросам и понимать последствия для здоровья», — пояснил специалист. Он отметил, что узнать о влиянии выброса на организм человека можно будет не раньше, чем через полгода.

По словам собеседника издания, Greenpeace уже готовит заявление в Генпрокуратуру России, в котором потребует от госкорпорации «Росатом» провести тщательное расследование и опубликовать данные об инцидентах на производственном объединении «Маяк» и других предприятиях, где могли произойти выбросы рутения.

При этом в организации уверены, что информация о возможной радиационной аварии и реальном состоянии окружающей среды намеренно скрывается.

Ранее министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко заявил, что не видит опасности в превышении концентрации рутения в регионе в 986 раз. По его словам, в случае возникновения реальной угрозы населению была бы проведена эвакуация.

Перед этим Росгидромет сообщил, что в Челябинской области в сентябре-октябре 2017 года было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. В частности, в районе населенного пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а в соседнем населенном пункте Новогорный — в 440 раз.



