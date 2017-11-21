Челябинские власти не увидели опасности в выбросе радиации

Власти Челябинской области не видят опасности в превышении концентрации рутения в регионе в 986 раз. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил порталу URA.RU министр общественной безопасности области Евгений Савченко.

По его словам, в случае реальной угрозы местным жителям была бы проведена эвакуация. «Если возникает высокий уровень опасности, Росгидромет не ждет ничего, а информирует власти для принятия мер защиты населения, включая эвакуацию», — пояснил Савченко.

Он отметил, что после появившихся в прессе сообщений о выбросе рутения власти направили запрос в Росатом и Росгидромет. «Были только колебания, но поскольку не было опасности, не сочли нужным нас предупреждать», — уточнил министр.

Ранее на сайте Росгидромета появилось сообщение о том, что в Челябинской области в сентябре-октябре 2017 года было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале.

В частности, в районе населенного пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а в соседнем населенном пункте Новогорный — в 440 раз. Отмечается, что оба населенных пункта находятся на небольшом отдалении от Производственного объединения «Маяк», занимающегося, по данным открытых источников, производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработавшего ядерного топлива. При этом, по данным URA.RU, на «Маяке» информацию Росгидромета пока никак не прокомментировали.