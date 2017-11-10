Россию обвинили во всплеске радиации в Европе

В повышении уровня изотопа рутений-106 в Центральной и Западной Европе виновата Россия. К такому выводу пришли эксперты французского Института радиозащиты и ядерной безопасности, сообщает The Independent.

Радиоактивное облако возникло, по оценкам европейских специалистов, в России между Волгой и Уральскими горами. Не исключено, что источник радиации располагался в Казахстане.

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Утечка ядерного материала, согласно подсчетам ученых, должна была бы потребовать эвакуацию или защиту местного населения в пределах нескольких километров от источника выброса.

С 29 сентября в таких странах Западной и Центральной Европы, как Германия, Италия, Австрия, Швейцария и Франция, в атмосфере наблюдалось повышение уровня содержания изотопа рутений-106. Федеральное ведомство по радиационной защите (ФРГ) отмечало, что это не угрожает здоровью человека.

Рутений-106 используется для лучевой терапии, в частности, при лечении опухолей глаз, изотоп также применяется в топливных элементах спутников.