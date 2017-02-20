Норвежские СМИ сообщили о возможном выбросе радиоактивности в Восточной Европе

В Северной и Западной Европе зафиксировано незначительное повышение уровня радиоактивного изотопа йод-131. Об этом пишет норвежский ресурс The Independent Barents Observer со ссылкой на сообщения научных учреждений, в частности, французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN).

Впервые изотоп был зафиксирован во вторую неделю января 2017 года в северной Норвегии на исследовательской станции Сванховд, и сразу после этого — в Рованиеми (северная Финляндия). Впоследствии следы йода-131 обнаруживались в Польше, Чехии, Германии, Франции и Испании до самого конца января.

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17 февраля микроблоги споттеров сообщили о прибытии в Великобританию на авиабазу Миденхолл самолета ВВС США WC-135. Машины этого типа используются для обнаружения следов ядерных испытаний и радиационных выбросов. В частности, так было при анализе последствий ядерных испытаний в КНДР, а также после аварий на АЭС в Чернобыле (1986 год) и в Фукусиме (2011-й).

Изотоп йод-131 — продукт деления тяжелых ядер. Его период полураспада около 8 суток, поэтому, как отмечается в публикациях, речь идет «совершенно недавнем событии». Такой выброс, как подчеркнули ученые, не несет угрозы для жизни и здоровья населения, но может свидетельствовать о радиационном инциденте на атомном реакторе или ином объекте ядерно-топливного цикла, в исследовательской лаборатории или о происшествии с ядерным боеприпасом.

Конкретный источник утечки ученые не установили, но, по их мнению, он находится где-то в Восточной Европе.

Осенью 2011 года в Европе (в частности, в Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, Австрии и Польше) фиксировался подобный инцидент с близкими концентрациями (до 1 микробеккереля на кубометр). Тогда продолжающаяся серия выбросов привела в Будапешт, на завод компании Institute of Isotopes Ltd (бывший Изотопный институт венгерской Академии наук), которая производила радиоактивные изотопы в медицинских и промышленных целях и допустила ряд ошибок в контроле за технологическими процессами.