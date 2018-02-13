Российские школьники открыли новый остров в Арктике

Российские школьники Артем Макаренко и Валерия Саенко обнаружили новый остров, образовавшийся из-за таяния ледника у архипелага Новая Земля, говорится на официальном сайте «Роскосмоса».

Подростки нашли объект у ледника Вилькицкий-Южный 31 января на всероссийских юношеских чтениях имени Королева в Самаре. Отмечается, что открытие было сделано в результате исследования снимков, произведенных отечественным космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопус-В», а также европейскими Landsat-7/8 и Sentinel-1/2.

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Документы о регистрации нового географического объекта направлены в Русское географическое общество.

Указывается, что школьники проводили исследование в рамках молодежной межрегиональной проектной группы, работающей под руководством компании «Рисксат» при поддержке корпорации «Роскосмос».

Ранее стало известно, что ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН создадут сеть радаров для исследования ионосферы (слоя атмосферы) над Арктикой. С помощью установок комплекса ученые будут получать новую информацию о процессах на Солнце, в космосе и атмосфере Земли.

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