Власти Норвегии сочли Арктику регионом стабильности в переменчивом мире

Норвежские власти считают Арктику регионом стабильности и международного сотрудничества в переменчивом мире. Об этом на международной конференции «Арктические рубежи» в Тромсё рассказала глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, передает ТАСС.

«Арктика остается практически незатронутой», — отметила она.

Правительство этой скандинавской страны не видит военной угрозы со стороны России.

«Мы бы хотели сохранять и продолжать сотрудничество в РФ, однако есть факторы, которые мы при этом должны принимать во внимание», — добавила Сёрейде. В частности, норвежцы наблюдают за усилением российского военного потенциала в Заполярье.

Глава норвежского МИД выступила за развитие взаимосвязи между державами, владеющими территориями на Крайнем Севере, и усилении роли Арктического совета.

Конференция Арктические рубежи, проходит в Норвегии с 2007 года. В нынешний раз на нее приехали 3,5 тысяч делегатов: политиков, ученых и бизнесменов из 35 стран.

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