Заявившихся к россиянам белых медведей решили депортировать

Власти муниципального образования Новая Земля (Архангельская область) нашли временное решение проблемы с нашествием медведей: животных, приходящих в поселки, будут усыплять и отвозить подальше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу местной администрации Жиганша Мусина.

«На сегодняшний день ситуация под контролем. Количество медведей стало меньше, так как мы их отпугиваем», — сказал он и подчеркнул, что опасность для людей при этом сохраняется.

Проблема с белыми медведями на архипелаге появилась в конце года. По данным представителей местных властей, в районе поселка Белушья Губа заметили более 50 животных, а постоянно на его территории находятся от шести до десяти медведей.

Принятые для защиты от животных меры не помогают: животные перестали бояться патрульных машин и собак. На архипелаге объявлено чрезвычайное положение.

В ноябре 2018 года белые медведи окружили чукотский поселок Рыркайпий. «Льда стало мало, а медведям нужен лед — они приспособлены ловить тюленей со льда. А сейчас море открытое, вот они и ходят по берегу», — объяснял координатор проектов по биоразнообразию в Арктике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Михаил Стишов.

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