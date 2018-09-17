Храбрый пес обратил в бегство белого медведя

В городе Кактовик на севере американского штата Аляска собака прогнала белого медведя. Очевидец снял стычку на видео, сообщает UPI.

Автор ролика рассказал, что, как только он приехал в город, домовладелец предложил ему посмотреть на белого медведя. Они вышли из дома и увидели пса, который бежал за хищником и пытался укусить его.

Белый медведь схватил собаку, но отпустил, когда ее хозяин выстрелил в воздух. Она осталась цела и тут же перешла в наступление. Хищник отпрыгнул, а затем повернулся и побежал прочь.

«Подозреваю, что медведь знаком с этой собакой, и они просто хотели поиграть, потому что, посмотрим правде в глаза, если бы медведь захотел что-то сделать, он бы это сделал», — говорит автор видео.

В феврале сообщалось, что туристы, путешествовавшие на яхте в районе острова Шпицберген, стали свидетелями бегства белой медведицы от разбуженного ею моржа.

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