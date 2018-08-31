Из жизни
 
Последние новости
Кремль отреагировал на рассекречивание бесед Клинтона и Ельцина
Это'О спасет бездомного ветерана футбола
Самый популярный в мире YouTube-блогер объявил войну конкуренту
На Юпитере нашли воду
Австралийского режиссера посадили за «шпионаж» с беспилотником
Москва стала вторым по популярности среди фотографов городом мира 
Вахтанг Кикабидзе попал в больницу
У бизнеса решили позаимствовать триллионы ради экономики России
Москвичей призвали делать селфи в автобусах 
После взрыва в здании утилизации мин погибли и пропали несколько человек
Новости партнеров

Охотники шесть дней отстреливались от белых медведей у тела убитого товарища

Перейти в «Мою Ленту»

На канадской территории Нунавут в результате нападения белого медведя погиб человек. Об этом сообщает CBC.

21 августа три жителя северной деревни Репалс-Бей пошли охотиться на оленей карибу и нарвалов. Через два дня, когда они пили чай в палатке, в их лагерь нагрянула медведица с детенышем. Один из охотников попытался отпугнуть ее выстрелом в воздух. Она не обратила внимания, схватила его друга зубами за голову, а затем бросилась на третьего. Охотник выстрелил еще раз, но ружье заклинило. Он схватил другое и убил животное.

Сильнее всего пострадал мужчина, которого медведица укусила за голову. Остальные получили лишь незначительные ранения. Они пытались помочь товарищу, но тот умер от ран. Тогда его тело завернули в брезент и стали ждать спасателей. Вскоре неподалеку появились еще несколько медведей. Охотник, застреливший медведицу, не стал дожидаться, когда хищники подойдут ближе, и убил их всех. «Я сказал другу, что возьму на себя уголовную ответственность за каждого медведя, которого мы убьем», — рассказал он.

После второго столкновения с медведями охотники укрылись в лодке. Во вторник, 28 августа, их заметили с вертолета, который вылетел им на помощь с ледокола Louis S. St-Laurent. После прибытия спасателей мужчины отказались улетать без тела погибшего друга. Чтобы поднять его останки на борт вертолета, понадобилась помощь трех человек.

Фото опубликовано @forecastshenanigans

В деревне Репалс-Бей (английское название Naujaat), расположенной на берегу Гудзонова залива возле северного полярного круга, живут чуть больше тысячи человек. В ее окрестностях водятся белые медведи, карибу, моржи и тюлени. Хотя август — один из самых теплых месяцев в году, температура воздуха не поднимается выше 8 градусов.

В июле сообщалоcь, что житель территории Нунавут погиб, защищая детей от белого медведя. Они встретили хищника, когда собирали яйца полярных крачек в 10 километрах от своей деревни. Мужчина отвлек медведя, чтобы дать детям время добежать до лодки.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Survivor recalls deadly encounter with polar bears
Канадец спас детей от белого медведя и погиб
Белый медведь заперся в гостинице на Шпицбергене
Экологи попросили Путина защитить белых медведей
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0430 августа
Джон Майатт

«В тюрьме меня звали Пикассо»

Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
08:43Сегодня

Скорбящую обезьяну сфотографировали с мертвым детенышем на руках

11:25Сегодня

Юная американка превратилась в мальчика и подбила мачеху стать отцом

06:31Сегодня

Уткнувшаяся в телефон женщина проигнорировала тонущую дочь

Из жизни14:4115 августа

«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»

Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
10:34Сегодня

Обезьяна пропала из зоопарка и отведала картошки фри

12:4330 августа

Дайвера едва не засосало в пасть крупнейшей в мире акулы

20:5030 августа

Охотник пустил в медведя стрелу и поплатился

Из жизни00:0128 августа

«Полиция развозит пьяных по домам»

История москвички, переехавшей в Исландию
13:5530 августа

Бутерброд спровоцировал массовую драку в поезде

10:3930 августа

Первое свидание доктора закончилось спасением жизни

15:1530 августа

В Новой Зеландии надумали запретить домашних кошек

Россия
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
После взрыва в здании утилизации мин погибли и пропали несколько человек
Образование станет источником спроса на инновации
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
На российском оборонном заводе произошел взрыв
Российского священника задержали за изнасилование школьницы
Все материалы
Мир
«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
Стало известно о предложениях Ельцина встретиться с Клинтоном в уединенном месте
Разозлившиеся из-за Трампа в подгузниках лондонцы придумали месть мэру
Жену Нетаньяху обвинили во взятках ради имиджа мужа
Обрушившуюся крышу римской церкви сняли на видео
Вашингтону пообещали устрашающие последствия в случае удара по Сирии
«Не время играть мускулами»
 
Все материалы
Бывший СССР
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Узбекские воры в законе решили подчиниться российскому криминалу
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Киев подготовился к расторжению Договора о дружбе с Россией
На Украине раскрыли сеть по «вмешательству в выборы»
Руины уничтоженного обстрелами донецкого аэропорта сняли на видео
Украина запретила въезд российскому дипломату
Все материалы
Экономика
Путин смягчил пенсионную реформу
Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Удивить мир
Уникальные отечественные технологии были представлены в Париже
У бизнеса решили позаимствовать триллионы ради экономики России
В Москве обсудили участие китайской делегации в ВЭФ-2018
Россиян избавят от некачественного пива
Coca-Cola решила разливать кофе
Все материалы
Силовые структуры
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного проверили психиатры
Избитый в колонии осужденный проиграл суд тюремщикам
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Сотрудник ФСБ пытал бизнесмена охотничьим карабином
Арестован начальник службы транспортной безопасности московских вокзалов
Все материалы
Наука и техника
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Доказано спонтанное происхождение жизни
Названа неожиданная причина скорого массового голода
Найден способ спасти сотни тысяч людей от смерти
В Арктике нашли «климатическую бомбу»
На египетской мумии обнаружили скрытые письмена
Все материалы
Спорт
«Ненавижу играть против нее»
Старшей сестре Серены Уильямс 38. И она по-прежнему опасна
Самый дорогой футболист «Спартака» покинул клуб
Это'О спасет бездомного ветерана футбола
Министр спорта России высказался о допинге биатлонистов
В Медведевой захотели увидеть канадскую фигуристку
ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
Бойцы MMA играют по-грязному. На допинге даже звезды
Все материалы
Культура
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
Вахтанг Кикабидзе попал в больницу
Умер создатель «Призрачного гонщика»
Избивший диджея Smash депутат подал в суд на Тимати
Депардье заподозрили в изнасиловании и домогательствах
Все материалы
Интернет и СМИ
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Яндекс» почистил поисковую выдачу из-за угрозы блокировки
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
В газете 1995 года обнаружили секретный код
Обвиненные в геноциде мусульман военные Мьянмы нашли «убежище» во «ВКонтакте»
В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии
Все материалы
Ценности
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Невеста Джастина Бибера пришла к священнику с надписью «Россия» на груди
Телезвезда воспользовалась смертью многодетной матери для рекламы корсета
Меган Маркл нарушила правила и появилась в откровенном платье
Россиянка назвала лучшие позы для фото в Instagram
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В Альпах исчез туристический самолет
Названы самые дешевые российские курорты
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
В Черном море взорвался гидроцикл с туристами
Все материалы
Из жизни
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Охотники шесть дней отстреливались от белых медведей у тела убитого товарища
Юная американка превратилась в мальчика и подбила мачеху стать отцом
Уткнувшаяся в телефон женщина проигнорировала тонущую дочь
Обезьяна пропала из зоопарка и отведала картошки фри
Все материалы
Видео: Lada за миллион
И другие новинки марки на Московском автосалоне — изучаем вживую
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Неформат
Уголок жесткого тюнинга на Московском автомобильном салоне
Все новинки московского автосалона
Премьеры ММАС 2018 в одной галерее
Kia привезет в Россию конкурента «Креты»
Компания BMW показала на видео новый родстер Z4
Новый гиперкар Koenigsegg расскажет о скандинавской мифологии
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы