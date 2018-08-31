Охотники шесть дней отстреливались от белых медведей у тела убитого товарища

На канадской территории Нунавут в результате нападения белого медведя погиб человек. Об этом сообщает CBC.

21 августа три жителя северной деревни Репалс-Бей пошли охотиться на оленей карибу и нарвалов. Через два дня, когда они пили чай в палатке, в их лагерь нагрянула медведица с детенышем. Один из охотников попытался отпугнуть ее выстрелом в воздух. Она не обратила внимания, схватила его друга зубами за голову, а затем бросилась на третьего. Охотник выстрелил еще раз, но ружье заклинило. Он схватил другое и убил животное.

Сильнее всего пострадал мужчина, которого медведица укусила за голову. Остальные получили лишь незначительные ранения. Они пытались помочь товарищу, но тот умер от ран. Тогда его тело завернули в брезент и стали ждать спасателей. Вскоре неподалеку появились еще несколько медведей. Охотник, застреливший медведицу, не стал дожидаться, когда хищники подойдут ближе, и убил их всех. «Я сказал другу, что возьму на себя уголовную ответственность за каждого медведя, которого мы убьем», — рассказал он.

После второго столкновения с медведями охотники укрылись в лодке. Во вторник, 28 августа, их заметили с вертолета, который вылетел им на помощь с ледокола Louis S. St-Laurent. После прибытия спасателей мужчины отказались улетать без тела погибшего друга. Чтобы поднять его останки на борт вертолета, понадобилась помощь трех человек.

Фото опубликовано @forecastshenanigans

В деревне Репалс-Бей (английское название Naujaat), расположенной на берегу Гудзонова залива возле северного полярного круга, живут чуть больше тысячи человек. В ее окрестностях водятся белые медведи, карибу, моржи и тюлени. Хотя август — один из самых теплых месяцев в году, температура воздуха не поднимается выше 8 градусов.

В июле сообщалоcь, что житель территории Нунавут погиб, защищая детей от белого медведя. Они встретили хищника, когда собирали яйца полярных крачек в 10 километрах от своей деревни. Мужчина отвлек медведя, чтобы дать детям время добежать до лодки.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!