Экологи предсказали повторное нашествие белых медведей на Новой Земле

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) России предупредили, что нашествие белых медведей на населенные пункты Новой Земли может повториться как в этом сезоне, так и в будущие годы, сообщает пресс-служба организации.

По словам координатора проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России Михаила Стишова, чтобы звери больше не вернулись, в первую очередь необходимо ликвидировать свалки и не допускать появления новых. После этого должен быть создан медвежий патруль, как это уже сделано на Чукотке и в Ненецком округе. Специалисты умеют правильно отгонять животных и смогут своевременно оповещать об их приближении к населенному пункту. Также нужно установить дополнительное оборудование в поселках – изгороди, системы наблюдения, оповещения. «А главное – четко донести до жителей, что медведей ни в коем случае нельзя прикармливать, двери нужно держать закрытыми и соблюдать все возможные меры предосторожности», — подчеркнул Стишов.

Заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Архангельской области Николай Леванидов добавил, что этот инцидент заставил власти обратить внимание на существующую много лет проблему. «Пора принимать меры. Нужно ликвидировать медвежий пищеблок», — сказал он.

Ранее правительство Архангельской области обещало ликвидировать мусорный полигон в 2020 году.

С 9 по 19 февраля на Новой Земле действовал режим ЧС из-за нашествия 50 белых медведей на поселок Белушья Губа. Местные жители боялись выходить из дома, территория патрулировалась, курсировал транспорт для транспортировки людей на работу. Ученые и специалисты Росприроднадзора рассматривали возможность временно усыпить животных и вывезти их далеко за пределы поселка. В итоге звери ушли сами. Чтобы отслеживать их передвижение, на пять особей были надеты спутниковые ошейники.

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