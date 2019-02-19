На Новой Земле раньше срока ликвидируют мусорный полигон

Полигон твердых коммунальных отходов на Новой земле будет ликвидирован на несколько лет раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Архангельской области.

«Это должно произойти уже в 2020 году», — отметили в администрации

Свалка стала местом притяжения белых медведей. Из-за нашествия краснокнижных зверей в феврале на архипелаге вводился режим ЧС, так как животные стали заходить в поселки и даже подъезды жилых домов.

Полигон в Белушьей Губе планировалось использовать для захоронения отходов еще в течении пяти лет, но теперь не подлежащий переработке мусор планируется сжигать с помощью инсинераторной установки, которая уже прошла экологическую сертификацию.

Свалка будет закрыта и рекультивирована.

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