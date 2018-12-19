Начался финальный этап очистки Арктики от мусора

Вооруженные силы на 91 процент завершили ликвидацию экологического ущерба на территориях размещения войск в Арктике. Об этом пишет REGNUM со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

«Всего с 2015 года силами экологических подразделений очищено 104 тысячи квадратных километров территории. Собрано восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят две тонны, вывезено 16 тысяч тонн металлолома. Осталось очистить девять тысяч квадратных километров, то есть около девяти процентов территории», — сказал Шойгу на итоговом заседании коллегии Минобороны.

Незавершенным остается проект по очистке Земли Франца-Иосифа, где в советские времена находилась крупная военная база. После ее закрытия на архипелаге осталось 250 тысяч бочек с нефтепродуктами, еще миллион пустых бочек, а также сломанные самолеты, машины, различная техника.

Для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Арктике появится экотехнопарк за 1,8 миллиарда рублей.

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