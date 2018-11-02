Ямал очистят от мусора полувековой давности

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2019 году приступят к очистке от мусора Харасавэйского газоконденсантного месторождения на полуострове Ямал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, который выступал на совещании при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе (УрФО).

Глава региона отметил, что на этой территории находился большой поселок геологов, образованный во время первой волны интенсивного освоения Ямала в 1960-1970-х годах. В результате там скопились производственные отходы — так называемые объекты накопленного ущерба — из-за того, что в тот период еще не существовало таких строгих экологических стандартов при разработке месторождений углеводородного сырья.

Артюхов подчеркнул, что за последние пять лет в рамках экологических проектов ЯНАО было очищено 16 километров русел рек в арктической зоне, и власти не намерены останавливаться на этом.

«У нас амбициозная цель — довести до 99 процентов качество воды в регионе через строительство и модернизацию очистных сооружений, в этом году у нас было утроение средств на эти цели. В результате, помимо инвестпрограмм самих коммунальных компаний в крупных городах, у нас будут построены и введены в эксплуатацию 29 модульных водоочистных блоков, которые сейчас проходят процедуру пусконаладки. В течение зимы-весны эта процедура закончится, и в малых населенных пунктах полностью решим проблему водоочистных сооружений», — уточнил он, добавив, что за последние десять лет в округе отмечено снижение вредных выбросов в атмосферу на 44 процента.

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