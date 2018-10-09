На Ямале нашли самое крупное скопление следов мамонтовой фауны в Арктике

В Ямало-Ненецком автономном округе на Гыданском полуострове нашли самое крупное в Арктике место скопления следов мамонтовой фауны, передает ТАСС.

«Местные жители, ненцы, сказали нам, что на полуострове есть место, где очень много костей мамонта, и наша экспедиция туда состоялась, — рассказал сотрудник лаборатории палеоэкологии РАН Павел Косинцев. — Результаты оказались крайне неожиданным: нас потрясло огромное количество остатков мамонтовой фауны - более 1,5 тысячи костей».

Среди находок — кости новорожденных мамонтов, овцебыков, северных оленей и лошадей.

По словам ученого, обнаруженное место отличает от прочих разнообразием видового состава останков. «Жили ли они постоянно здесь или приходили рожать детенышей, конечно, можно установить, только если продолжить исследования», — добавил Косинцев.

Ориентировочный возраст разных находок варьируется от 50 до 10 тысячи лет.

До Гыдана самым богатым местонахождением мамонтовой фауны считался южный берег Большого Ляховского острова, входящего в архипелаг Новосибирских островов.

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