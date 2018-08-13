Сибирские археологи определят возраст Усть-Войкарского городища на Ямале

Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН с помощью анализа годовых колец древесины определят возраст построек Усть-Войкарского городища, которое находится на Ямале в районе Северного полярного круга, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника института Игоря Слюсаренко.

По его словам, это памятник, стоящий на мерзлоте, «фактически многослойный "пирог", 8-10 метров культурного слоя, масса остатков построек». «Там дерево прекрасно сохранилось, что позволяет разложить культурные слои хронологически», — рассказал он.

Слюсаренко отметил, что культурные слои Усть-Войкарского располагаются таким образом, что жизнь городка можно датировать так же, как жизнь Новгорода с его деревянными мостовыми. Сначала ведется работа по относительной датировке образцов (как они соотносятся между собой), далее информация будет привязана к абсолютному времени.

Усть-Войкарское городище находится на юго-западе Ямало-Ненецкого автономного округа. Первое упоминание о нем относится к 1594 году.

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