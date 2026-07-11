Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
12:54, 11 июля 2026Спорт

Федерация футбола Колумбии пожаловалась на угрозы в адрес игрока сборной после вылета с ЧМ

Федерация футбола Колумбии пожаловалась на угрозы в адрес Кампаса после вылета с ЧМ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Федерация футбола Колумбии (FCF) на своем сайте выступила с заявлением, в котором пожаловалась на угрозы в адрес полузащитника Хаминтона Кампаса.

«Ни один спортсмен и ни один член его окружения не должны становиться объектом запугивания за то, что представляют страну на спортивной арене», — говорится в заявлении.

В организации попросили колумбийцев воздержаться от угроз в адрес футболистов. «Защищать наших спортсменов — значит также защищать ценности спорта и чувство гордости», — заявили в FCF.

Колумбия вылетела с ЧМ-2026, проиграв в матче 1/8 финала Швейцарии в серии пенальти. Кампас не реализовал голевой момент в концовке дополнительного времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский сделал заявление об ударах «Искандерами»
    Китай эвакуировал более миллиона человек из-за супертайфуна «Бави»
    Анонсировано важное послание верховного лидера Ирана
    Стало известно о наркотической зависимости осужденной за распространение порно Шурыгиной
    Более 100 животных сбежали из зоопарка из-за наводнения
    Тыловика ВСУ осудили за хищение продуктов
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты ТЭК
    Украина выпустила по российским объектам дальнобойные крылатые ракеты и умные авиабомбы
    Федерация футбола Колумбии пожаловалась на угрозы в адрес игрока сборной после вылета с ЧМ
    Армия России взяла под контроль населенный пункт в Сумской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok