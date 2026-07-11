Федерация футбола Колумбии пожаловалась на угрозы в адрес игрока сборной после вылета с ЧМ

Федерация футбола Колумбии пожаловалась на угрозы в адрес Кампаса после вылета с ЧМ

Федерация футбола Колумбии (FCF) на своем сайте выступила с заявлением, в котором пожаловалась на угрозы в адрес полузащитника Хаминтона Кампаса.

«Ни один спортсмен и ни один член его окружения не должны становиться объектом запугивания за то, что представляют страну на спортивной арене», — говорится в заявлении.

В организации попросили колумбийцев воздержаться от угроз в адрес футболистов. «Защищать наших спортсменов — значит также защищать ценности спорта и чувство гордости», — заявили в FCF.

Колумбия вылетела с ЧМ-2026, проиграв в матче 1/8 финала Швейцарии в серии пенальти. Кампас не реализовал голевой момент в концовке дополнительного времени.