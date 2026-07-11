Анонсировано важное послание верховного лидера Ирана

Fars: В течение нескольких часов верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустит обращение

В течение нескольких часов верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустит важное послание. Его анонсировало агентство Fars в Telegram.

По информации Fars, обращение будет связано с похоронами и прощанием с предшественником Моджтабы Хаменеи, его отцом Али Хаменеи.

Смерть Али Хаменеи наступила в результате американского авиаудара по Тегерану в феврале — в самом начале военной операции США на Ближнем Востоке. Потребовалось несколько месяцев на то, чтобы в условиях войны подготовить церемонию национального масштаба.

«Лента.ру» выпустила специальный репортаж о похоронах аятоллы.