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13:20, 11 июля 2026Мир

Анонсировано важное послание верховного лидера Ирана

Fars: В течение нескольких часов верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустит обращение
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid-Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В течение нескольких часов верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустит важное послание. Его анонсировало агентство Fars в Telegram.

По информации Fars, обращение будет связано с похоронами и прощанием с предшественником Моджтабы Хаменеи, его отцом Али Хаменеи.

Смерть Али Хаменеи наступила в результате американского авиаудара по Тегерану в феврале — в самом начале военной операции США на Ближнем Востоке. Потребовалось несколько месяцев на то, чтобы в условиях войны подготовить церемонию национального масштаба.

«Лента.ру» выпустила специальный репортаж о похоронах аятоллы.

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