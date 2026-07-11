Тыловика ВСУ осудили за хищение продуктов

Начальника тыла одного из подразделений ВСУ приговорили к 10 годам за хищение продуктов

Начальника тыла одного из учебных подразделений ВСУ приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение продуктов на сумму около 11,2 тысячи долларов. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

По данным надзорного ведомства, «во время приготовления блюд в столовой использовали меньше продуктов, чем отмечали в бухгалтерских документах», а излишки — мясо, крупы, сахар, масло, колбасные изделия, яйца и масло — тыловик лично вывозил с территории подразделения на автомобиле для продажи гражданским.

Уточняется, что в июне 2024-го — январе 2025 года полиция зафиксировала 59 таких эпизодов, а дело начальницы столовой, действовавшей вместе с осужденным, которого также лишили звания майора, сейчас находится на рассмотрении суда.

Ранее ГП Украины также проинформировала о расследовании возможного хищения почти 7 миллиардов гривен (12 миллиардов рублей) при закупке беспилотников для нужд ВСУ.

