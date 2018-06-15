Российские ученые установят уровень загрязнения почвы во всех поселках Ямала

Во всех населенных пунктах Ямала-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) изучат уровень загрязнения почвы токсикантами, сообщил ТАСС завсектором геолого-географических исследований Научного центра изучения Арктики Роман Колесников.

«На основании полученных данных будут разработаны предложения по улучшению экологической обстановки урбанизированных территорий округа. Фундаментальная значимость исследования связана с расширением представлений о миграции загрязняющих веществ в почвах арктического региона», — отметил он.

Проект группы ученых, получивших грант Российского фонда фундаментальных исследований, рассчитан на три года.

По словам Колесников, в настоящее время есть пробелы в сведениях о динамике развития почв, источниках их полихимического загрязнения, санитарно-гигиеническом состоянии, в целом.

В исследованиях будут участвовать сотрудники Арктического и Антарктического научно-исследовательских институтов, Санкт- Петербургского государственного университета, Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН и некоторых других научных центров.

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