Российские медведи начали жить по православному календарю

В Мурманской области участились случаи встречи человека с бурыми медведями, которые начали приходить к людям в канун праздников православного календаря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Госохотнадзор.

«Интересная тенденция наблюдается: в принципе, медведи уже лучше нас с вами знают, когда проходят религиозные праздники. Наступает Пасха, Троица — и они тут же появляются на кладбищах», — рассказал агентству заместитель начальника отдела регионального управления ведомства Валентин Барашков.

По его словам, люди невольно приманивают медведей, принося угощения на кладбища согласно религиозным традициям. В результате медведицы и медвежата запоминают «хлебосольные» места и возвращаются туда.

Случаи встреч с медведями зафиксированы в поселке Высокий под Оленегорском и у кладбища в городе Апатиты: здесь начнут работу по отлову косолапых. Если выяснится, что дикие звери потеряли страх перед человеком, специалисты начнут их отстрел ради «регулирования численности».

По данным агентства, на 1 апреля в Мурманской области насчитывалось 988 бурых медведей. Пик появлений косолапых пришелся на 2015-2016 годы, когда в лесах было мало дикоросов: животные выходили на свалки, кладбища, к железнодорожным станциям, автобусным остановкам и даже воровали домашних собак.

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