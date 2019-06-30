Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя

Maks Vinny / YouTube

Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника. Видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как две женщины подметают в одном из вольеров. Вскоре из своего укрытия выходит белый медведь и подходит к сотруднице зоопарка. Она спугнула животное, пригрозив ему веником, после чего покинула вольер.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что в пригороде словенского города Любляна медведица напала на 80-летнюю женщину. Пострадавшая получила незначительные ранения, в настоящий момент ее здоровью ничего не угрожает.

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