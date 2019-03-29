Зверей бросили умирать в заброшенном зоопарке

В испанском городе Аямонте в вольерах заброшенного зоопарка остались животные, за которыми никто не ухаживает. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Защитники животных обратили внимание, что городские власти не позаботились о поиске нового пристанища для обитателей зоопарка, который закрылся несколько месяцев назад после гибели некоторых животных и жалоб активистов. Свежие фотографии, сделанные на территории парка, подтвердили их опасения. Согласно снимкам, в вольерах по-прежнему сидят медведь, тигр, четыре павиана, олень и другие звери.

По словам представителя международной некоммерческой организации «Проект больших человекообразных обезьян» Педро Террадоса (Pedro Terrados), неясно, кормят ли животных. В зоопарке нет охраны, а в клетках никто не меняет воду. Ее употребление может привести к заражению инфекционными болезнями. «Зоопарк в состоянии хаотичной запущенности, подавленные звери не получают ветеринарной помощи», — говорит Террадос.

В 2017 году сообщалось, что неизвестные убили бегемота Густавито, обитавшего в зоопарке столицы Сальвадора. 16-летнее животное пользовалось любовью среди посетителей, а его гибель получила большой резонанс среди жителей страны.

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