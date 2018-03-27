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Смотритель зоопарка избил редкого журавля на глазах посетителей

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В китайском городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй, сотрудник зоопарка избил редкого маньчжурского журавля на глазах посетителей. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Согласно заявлению зоопарка, птица клюнула смотрителя в лицо. Он вышел из себя, схватил палку и принялся ее бить. Очевидец происшествия рассказал, что журавль громко кричал после каждого удара и безуспешно пытался встать.

После избиения птица была покрыта кровью. Кроме того, у нее сломано крыло. Представители зоопарка утверждают, что журавлю оказали ветеринарную помощь, однако не уверены, что ему удастся полностью оправиться от травм.

Сотрудник зоопарка заявил, что действовал в целях самозащиты. Ему объявили официальное предупреждение и отстранили от работы на три месяца.

Маньчжурские (японские) журавли находятся под угрозой полного исчезновения. По оценкам специалистов, в мире осталось от 1,7 до 2 тысяч особей. В Китае вид признан редким и охраняется законом.

В 2017 году сообщалось, что неизвестные убили бегемота Густавито, обитавшего в зоопарке столицы Сальвадора. 16-летнее животное пользовалось любовью среди посетителей. Его гибель получила большой резонанс среди жителей страны.

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