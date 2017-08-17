Пьяный посетитель Калининградского зоопарка попытался украсть какаду

Нетрезвый мужчина попытался вынести из Калининградского зоопарка попугая какаду. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Днем во вторник, 15 августа, 35-летний подозреваемый гулял по зоопарку вместе с женой и двумя детьми. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вскрыл одну из клеток и похитил оттуда экзотическую птицу. Довести преступный умысел до конца мужчине помешали бдительные граждане, которым показалось, что тот спрятал в свою сумку утку», — отмечается в сообщении.

На выходе из зоопарка мужчину остановили охранники, получившие сигнал тревоги от посетителей. В спортивной сумке подозреваемого обнаружили попугая, стоимостью 150 тысяч рублей. Осмотревший какаду ветеринар пришел к выводу, что птица от действий мужчины, не пострадала.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу с незаконным проникновением в хранилище».

В июле суд в Омской области приговорил двух местных жителей к году и двум месяцам лишения свободы за кражу и убийство редких птиц.

Молодые люди проникли ночью на территорию единственного в России сельского зоопарка в поселке Большеречье, где сорвали замки с вольеров, где жили занесенный в Красную книгу страны кудрявый пеликан, даурский журавль и цесарка, после чего умертвили и похитили птиц. Они собирались приготовить шашлык, однако у них не оказалось ножа для разделки мяса. В итоге похитители оставили мертвых птиц в кустах крали шашлык из расположенного неподалеку павильона.