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Медведица с детенышами напала на пенсионерку

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В пригороде словенского города Любляна медведица напала на женщину. Об этом сообщает Total Slovenia News.

Инцидент произошел в субботу, 22 июня. Медведица с двумя детенышами набросилась на 80-летнюю женщину около ее дома. Пострадавшая получила незначительные ранения, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Местные власти планируют найти и застрелить хищницу, учитывая, что это не первый случай нападения в этом районе. Также они попросили жителей не покидать свои дома в ранние утренние и поздние ночные часы.

Правительство Словении также хочет разработать закон, согласно которому планируется истребить десятки волков и медведей, так как их численность превысила допустимые значения для страны с населением в два миллиона человек. Активисты выступили против принятия подобных мер, однако чиновники настаивают на этом, учитывая всплеск нападений хищных животных на скот.

Ранее сообщалось, что житель канадской провинции Британская Колумбия рассказал о нападении гризли, которое он пережил в мае. В больнице у него не нашли ни переломов, ни травм, требующих наложения швов, — только следы от зубов гризли на плече. Мужчине дали антибиотики, однако раны все равно воспалились.

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