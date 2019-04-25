Агрессивный медведь напал на спящего старика

В американском городе Сьерра-Мадре, штат Калифорния, бездомный мужчина серьезно пострадал в результате нападения дикого медведя. Об этом сообщает информационный портал KTLA.

Инцидент произошел во вторник вечером, 23 апреля, в популярной туристической зоне. В 23:30 по местному времени полиция получила жалобу на подозрительного мужчину, звонящего в дверной звонок. Прибывшие на место полицейские обнаружили пожилого человека, истекающего кровью.

84-летний старик утверждает, что спал в близлежащем каньоне, когда на него напал бурый медведь, весящий более 100 килограммов. Зверь подошел к бездомному и впился когтями в его лицо и руки. Тот попытался убежать, но животное преследовало его. В результате мужчине удалось спрятаться и переждать, пока медведь уйдет.

Американцу оказали медицинскую помощь. Раны, покрывающие руки и лицо пострадавшего, не представляют угрозы его жизни. Калифорнийский департамент по делам охоты и рыболовства ведет поиски агрессивного медведя.

Ранее в апреле сообщалось, что житель американского штата Монтана пережил нападение гризли. Парень прочесывал лес в поисках оленьих рогов и наткнулся на медведя. Зверь толкнул юношу к дереву и в течение нескольких секунд удерживал, прежде чем отпустить. Американец дотянулся до газового баллончика и пустил едкий газ в сторону животного, после чего гризли убежал.

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