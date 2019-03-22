Нападение медведя на человека сняли на видео

В индийском штате Андхра-Прадеш медведь напал на лесничего, который пытался отогнать его от водохранилища. Видео, снятое одним из очевидцев, опубликовал сайт Newsflare.

Лесничие и местные жители преследовали хищника, которого заметили на берегу водоема. Они хотели загнать его в лес, однако животное прыгнуло в воду. Когда люди окружили его и попытались связать, медведь бросился на ближайшего лесничего.

Коллеги пострадавшего стали швырять камни и сумели отвлечь зверя. Лесничего доставили в больницу с серьезными травмами, а преследование продолжилось без него. В итоге медведь ушел с берега водохранилища в лес.

В 2018 году сообщалось, что медведь-губач забрел в индийский город Бхопал и ранил около 10 человек, в том числе ребенка. Лесное ведомство снарядило на поиски зверя 40 человек на шести автомобилях, однако ему удалось уйти.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!