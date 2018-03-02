Схватка тигра и медведицы попала на видео

Видео: dailymail.co.uk

В Индии удалось снять драку между тигром и медведем-губачом. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик засняли туристы в национальном парке Тадоба в штате Махараштра. Они рассказали, что тигр по имени Матсакур плескался в воде, когда неожиданно появились медведица с детенышем. Он решил напасть на них, так как считал это место своей территорией.

В итоге медведица все же смогла прогнать тигра и защитить своего детеныша.

По словам эколога Аниш Андхериа (Anish Andheria), исход схватки нельзя назвать типичным, так как тигры сильнее. Триумф медведицы он объяснил толщиной ее меха, из-за которого тигр не смог схватить животное.

Медведи-губачи сильно отличаются от других медведей: их высота в холке составляет всего до 90 сантиметров. Они всеядны, в основном, питаются насекомыми, их личинками, улитками и яйцами. Они не очень агрессивны, но могут защищаться, если хищник подойдет слишком близко.

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