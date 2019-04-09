Юноша вырвался из хватки медведя и прогнал его

Житель американского штата Монтана пережил нападение медведя гризли. Об этом сообщает издание New York Post.

В воскресенье, 7 апреля, 17-летний парень прочесывал лес в поисках оленьих рогов и наткнулся на агрессивного медведя. Зверь толкнул американца к дереву и в течение нескольких секунд удерживал, прежде чем отпустить. Юноша попытался уползти, однако животное прижало его к земле.

У американца на спине был рюкзак, в котором находился газовый баллончик. Парень дотянулся до него и пустил едкий газ в сторону зверя, после чего он убежал. Юноша тут же связался с семьей по радиосвязи. Его доставили в больницу с «незначительными ранениями» и вскоре выписали.

В конце марта сообщалось, что в индийском штате Андхра-Прадеш медведь напал на лесничего, который пытался отогнать животное от водохранилища. Коллеги пострадавшего начали кидать камни в зверя и сумели отвлечь его. Лесничий выжил, его доставили в больницу с серьезными травмами.

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