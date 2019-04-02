Мать вытащила ребенка из пасти голодной пумы

Жительница Канады защитила семилетнего сына от нападения агрессивной пумы. Об этом сообщает издание The Sacramento Bee.

Инцидент произошел в пятницу, 29 марта, в городке Лейк-Ковичан на острове Ванкувер, провинция Британская Колумбия. Челси Бромли (Chelsea Bromley) отправила своего сына по имени Зак (Zack) поиграть во дворе. Позже она услышала детские крики, выбежала из дома и обнаружила молодую пуму, повалившую ребенка на землю. Хищник удерживал в пасти руку Зака.

Отец мальчика Кевин Бромли (Kevin Bromley) рассказал о деталях произошедшего. «Челси прыгнула на спину пумы, но та не отпускала предплечье Зака. Ей пришлось собственноручно раздвигать челюсти животного», — вспоминает Кевин. — Она призналась мне, что в течение двух-трех секунд ничего не получалось. Затем она крикнула "на помощь", и пума убежала прочь. Кровь была повсюду».

Врачи скорой помощи прибыли на место на вертолете и забрали Зака в больницу. Ему наложили швы в области головы и рук. Челси не пострадала, на ее теле остались незначительные следы от укусов.

Позже власти острова выловили двух молодых пум неподалеку от озера Ковичан и убили их. Хищники страдали от голода. Специалисты назначили аутопсию для выявления возможных заболеваний или ранений, способных спровоцировать агрессию у животных.

31 марта сообщалось, что семилетний канадец попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения двух пум. Как оказалось, второе животное находилось поблизости, однако не принимало участие в схватке. Отмечается, что хищников могло быть и больше, однако на тот момент в окрестностях никого не обнаружили.

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