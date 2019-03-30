Две голодные пумы напали на семилетнего мальчика

Семилетний канадец попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения двух пум. Об этом сообщает CTV.

Инцидент произошел около озера Ковичан в Канаде на территории заповедника. Животные напали на ребенка и повредили ему голову, шею и руки. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу Ванкувера.

Позже сотрудники заповедника обнаружили двух пум рядом с местом происшествия и застрелили их. По словам сержанта Скотта Норриса, они были худые и выглядели «не очень хорошо». Отмечается, что животных могло быть и больше, однако на данный момент в окрестностях никого не обнаружили.

В феврале житель американского штата Колорадо отправился в парк на пробежку и пострадал от нападения пумы. Хищник напал на американца со спины и нанес ему многочисленные травмы, однако он смог убить животное.

Пума — один из самых крупных представителей семейства кошачьих в мире. По своим размерам этот хищник уступает только тигру, льву и ягуару. Однако случаи нападения пумы на людей встречаются редко.

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