У приехавшего на детский праздник россиянина украли пуму

В Москве у аниматора украли пуму, заманив на детский праздник. Об этом пострадавший Виктор Григорьев рассказал РЕН ТВ.

По его словам, он с животным приехал на празднование дня рождения девочки, но в квартире на него напали «некие лица». Среди них был бывший компаньон аниматора.

Напавшие стали душить Григорьева, и он потерял сознание. Затем злоумышленники ловили пуму при помощи подушек и одеяла.

«Они сказали, что забирают кота и потребовали 100 тысяч, чтобы его вернуть. Скрутили его и забрали. Обратился в полицию, быстро сработали», — рассказал пострадавший.

Пуму вернули хозяину через 4-5 дней с поврежденной ногой и в истощенном состоянии.

Предполагаемые похитители животного задержаны.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!