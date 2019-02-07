Женщина по ошибке взяла на руки пуму и чудом осталась жива

Жительница США случайно вмешалась в драку своей собаки с пумой, приняв хищника за другого пса. Об этом сообщает газета Idaho Statesman.

Инцидент произошел утром в среду, 30 января, в городе Маккей. Женщина увидела, как ее питомец сцепился с каким-то животным, которого она приняла за собаку, и попыталась унять их. Она схватила 16-килограммового незнакомого зверя на руки и только тогда осознала, что держит пуму.

Американка тут же позвала на помощь мужа. Зверь успел ее сильно расцарапать, однако быстрая реакция супруга спасла ей жизнь. Мужчина выбежал из дома с оружием и пристрелил хищника.

Супруги позвонили местным правоохранительным органам. Несмотря на то что женщина и ее питомец отделались несколькими ранами, сотрудники полиции рекомендовали ей обратиться за медицинской помощью.

Местные власти предупредили жителей города о важности соблюдения мер предосторожности и призвали не оставлять домашних животных на улице, особенно когда пума наиболее активна — ранним утром и вечером.

В апреле 2018 года сообщалось о семье из американского города Недерленд, штат Колорадо, которая спасла собаку от напавшей на нее пумы. Жители дома отгоняли зверя криками и стуком. В итоге пума покусала и поцарапала собаку. У домашнего питомца осталось несколько ран, но все они были неопасными.

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